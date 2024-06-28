Deutsche Bank’ın alt kuruluşu olan Postbank, yüzlerce şubesini kapatma sürecine hızla başladı. Bu durum, yaklaşık 1000 çalışanın işten çıkarılmasına yol açacak. Ekonomik zorlukların bankacılık sektörüne de yansıdığı bu dönemde, Postbank 2026 yılı ortasına kadar şube sayısını 550'den 320'ye indirmeyi hedefliyor. Şubat ayında Deutsche Bank, toplamda 3500 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Bir banka temsilcisi, "Bankacılık işlemlerinin çoğu artık internet üzerinden yapılıyor. Bu, şubelerin kapatılması kararında önemli bir faktör oldu" şeklinde açıklamada bulundu. Kapatılan şubelerde çalışan yaklaşık 1000 kişinin işsiz kalacağı belirtilirken, yönetim ile işçi konseyi arasında bu konuda bir anlaşma sağlandı.

Deutsche Bank sözcüsü, alınan önlemlerin "önceden açıklanan personel azaltma planları çerçevesinde" değerlendirildiğini ifade etti. İşçi sendikası Verdi ile yapılan son toplu iş sözleşmesine göre, operasyonel nedenlerle işten çıkarmalar 2027 yılı sonuna kadar yasaklanmış durumda.

Müşterilere sunulan danışmanlık hizmetinde herhangi bir kesinti olmayacağı bildirildi. Banka, kapatılan şubelerdeki müşteri danışmanlarını diğer şubelerde veya planlanan danışma merkezlerinde görevlendirmeyi planlıyor.