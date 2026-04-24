Gabba Home, Turquality markası olarak gücünü ülkemizden, ilhamını ise yaşam alanlarını dönüştüren tasarım anlayışından alıyor. Türkiye’de doğan marka, 50 yılı aşkın işçilik ve tasarım deneyimini uluslararası sahaya taşıyarak küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli mobilya ve tasarım etkinliklerinden biri olan Salone del Mobile.Milano’da yer alarak en yeni koleksiyonlarını Avrupa ve dünya tasarımcılarıyla buluşturdu. Türkiye Milano Başkonsolosu Mehmet Özektem’in de katılımıyla gerçekleşen fuarda marka, uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ülkemizin tarihini, dokusunu ve kültürel zenginliğini Milano’ya taşıyan Gabba Home; zamansız tasarım anlayışı, yüksek kaliteli malzeme kullanımı ve detaylara verdiği önemle öne çıkıyor. Anadolu ve Akdeniz kültüründen beslenen koleksiyonlar, modern çizgilerle harmanlanarak global tasarım diline güçlü bir yorum katıyor. Gabba Home’un İstanbul Koleksiyonu, bu kadim şehrin hikâyesini modern ölçüler ve çağdaş bir dille yorumluyor; Osmanlı’nın incelikli işçiliği tasarımlara, Bizans’ın muntazam simetrisi dikişlere, tarihî sokak ve yapıların dokusu yüzeylere yansıyor. Kısacası estetik, gündelik hayatla; zarafet ise fonksiyonla buluşuyor.

Gabba Home, Türk mobilya sektörünü dünya sahnesinde Salone del Mobile.Milano’daki varlığıyla temsil ederek üretim gücünü ve tasarım vizyonunu uluslararası platforma taşımayı sürdürüyor; yaşam alanlarına değer katmaya devam ediyor.