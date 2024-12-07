Aralarında Sıla, Hande Yener, Ajda Pekkan gibi isimlerin de bulunduğu, tanınmış pek çok ismin konserlerinde ışık şefliği görevini üstlenen Mustafa Kap, dün geceki Hande Yener konserinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Mustafa Kap'ın doğum günü kutlamasından görüntülerini paylaşan Hande Yener, "Dünyanın en pozitif insanı, en tatlı dostu, en iyi aile babası, işinin üstadı, kalplerimizin de en sevilenisin. Seninle 5 gün önce doğum gününde veda etmişiz, inanamıyorum. Dün gece de sahnede hep birlikteydik ve sonra acı haberin geldi, donduk kaldık. Nurlar içinde yat canım benim. Bütün emeklerin için sonsuz teşekkür ediyorum. Canım Mustafa'cım" mesajını yazdı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu da Kap'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Çalışma arkadaşının fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Ah be Mustafa’cığım. Ne diyeyim ben şimdi. Arkadaşlık paylaştık, yol paylaştık, sahne paylaştık, sofra paylaştık. Çok üzgünüm. Seni hep iyilikle, güzellikle, gülen gözlerinle hatırlayacağım, anacağım. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.