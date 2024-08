Türkiye’nin gözde mankeni ve başarılı televizyon sunucusu Tuğçe Aral, Körfez ülkelerinden dünya futbol yıldızlarına benzer teklif aldı.

Geçtiğimiz aylarda Londra Moda Haftası’nda baş manken olarak podyuma da çıkan Aral’a bu kez Körfez ülkelerinden bir yatırım grubu, uzun soluklu bir işbirliği yapmak için devreye girdi. Aral’ın, bu anlaşmanın detayları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade ederek, teklifin, büyük bir reklam kampanyası, marka işbirliği ve sosyal medya içerikleri gibi geniş kapsamlı projeleri içerdiğini kaydetti.

19 Ocak 1991’de İstanbul’da dünyaya gelen Tuğçe Aral, 2013 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında “Best Swimsuit” ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl sonra, 2014’te Miss Freedom Of Turkey yarışmasında “Kraliçe” unvanını aldı. Modellik kariyerindeki başarısını müzik ve sunuculuk alanlarına da taşıyan Aral, TRT 1’de yayımlanan “Yürek Çıkmazı” dizisinin ana kadrosunda yer aldı.