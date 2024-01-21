Bodrum turnesinden dönen Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Balıkesir otobanında kaza geçirdi.

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Haberi alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Trafik kazası geçiren değerli tiyatro sanatçısı, kıymetli dostum Metin Zakoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Sağlık durumunun iyi olması bizleri sevindirdi. Geçmiş olsun"

ZAKOĞLU HERKESİ UYARDI: EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYİN

Oyuncu Zakoğlu,herkesi uyarıp "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür. Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" ifadeleri kullandı.

Ünlü tiyatrocu, bir süre evde istirahat edecek.

KOMŞUSU İLE DAVALIK OLMUŞTU

Metin Zakoğlu evinin görüntüsünü kayda alan komşusu Kemal B. ile davalık olmuştu. Bu çerçevede şüpheli Kemal B.'ye 'ısrarlı takip', 'özel hayata ilişkin görüntü almak ve ifşa etmek' ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.