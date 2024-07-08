Beşiktaş, Bursasspor, Mersin İdmanyurdu, Altay, Kocaeli ve Düzcespor formaları giydikten sonra teknik direktörlük yapan ve ününe ün katan Güvenç Kurtar İnegöl'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dostluk kurduğu Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Peker'i İnegöl'de ziyaret eden ünlü teknik direktör Güvenç Kurtar Kafkasspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Park caddesi üzerindeki kulüp binasına yapılan ziyarette, kulüp yöneticileri ve üyeleri ile sohbet eden ünlü teknik direktör, yoğun bir sevgi seliyle karşılaştı.



Ziyarette Kafkasspor hakkında bilgi veren Kafkasspor Başkanı Sebahattin Ordu, kulübün geçtiğimiz yıl yaşadığı başarıları anlattı.



Altyapıya verdikleri önemi de anlatan Başkan Ordu, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak istediklerini söyledi.

Ulusal kanallarda spor yorumculuğu da yapan Güvenç Kurtar, Kafkasspor'u ve başarılarını kutlarken, bundan sonra daha çok takip edeceğini söyledi.

Altyapıya verilen değerden dolayı Kaflasspor yönetimini kutlayan başarılı teknik adam daha sonra ise hatıra fotoğrafları çektirdi.