Maksul Gıda, son üç yıl içinde art arda yeni şubeler açmasına rağmen mali zorluklar yaşadı ve sahibi Hakan Şenol için konkordato talebinde bulunuldu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği konkordato kararı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

'ŞİRKETİN İÇİ BOŞALTILDI’ İDDİASI

İstinaf Mahkemesi'nin kararından sonra dosya tekrardan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ulaştı; bu süreçte alacaklılar, borçların ödenmediğini ve şirket varlıklarının başka kişilere devredildiğini mahkemeye belirtti.

RAPOR ‘OLUMSUZ’ ÇIKTI

Mahkeme, dosyaya ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Raporda, Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Fatma Pamukçu ve Mali Müşavir Deniz Akkaya Mar'ın belirttiği görüşe göre, şirketin toparlanmasının güç olduğu söylendi.

DÜN İFLAS KARARI VERİLDİ

Mahkeme. dün görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi ve şirketin tasfiye sürecini başlattı. Kayıtlara göre ise borç miktarı 400 milyon TL olarak belirlendi.

Önceki dönemlerde şirket 200 şube ile faaliyet gösterirken, şu anda sadece 50 şube ile faaliyetini sürdürüyor.