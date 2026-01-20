İstanbul’da tanınmış isimleri kapsayan soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin uyuşturucu maddeye erişimi, kullanımı ve ticaretiyle olası bağlantıları mercek altına alındı. Bu çerçevede Mehmet Üstündağ’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın detaylarının, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması beklenirken, savcılık makamından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BİLAL HANCI DA VAR

Gözaltına alınan diğer isimlerin arasında "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un da olduğu öğrenildi.

Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu ve yurtdışında oldukları öğrenildi.