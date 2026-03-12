Bursa Ticaret Borsası koordinasyonunda faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), Bursa Soroptimist Kulübü ve Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen iftar programı, kadın dayanışmasının güçlü bir örneği oldu. Villa Verde'de gerçekleştirilen organizasyonda Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhu kadınların birlikteliğiyle buluşturuldu.

Programda konuşan Bursa Soroptimist Kulübü Başkanı Sedef Sinoplu, kadınların ve kız çocuklarının hayatını iyileştirmeyi amaçlayan gönüllü bir hareket olduklarını söyledi. Kız çocuklarının eğitiminin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Sinoplu, 'Bir kız çocuğu eğitim aldığında sadece kendi hayatı değil, bir toplumun geleceği de değişir. Kadınlar birlikte hareket ettiğinde şehirler gelişir, üretimde yer aldığında ekonomi güçlenir. Biz bugün sadece bir günü kutlamıyoruz, kadınların gelecekteki yolculuğunu daha güçlü kılmak için bir araya geliyoruz' dedi.

Geceden elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar organizasyonlarının yanı sıra, mühendislik eğitimi gören kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacağı öğrenildi.