2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuvarı, bilimsel metotlar geliştirerek yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirdi. Yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan URAP, 2023 yılının “11 Dünya Genel Sıralaması”nı duyurdu.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dünya sıralamalarındaki başarılarını artırmak için yapılacak adımları aktarmak ve eksiklikleri belirtmek adına URAP her sene detaylı raporunu paylaşıyor. 2023 raporuna göre; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi, 11 dünya sıralamasının 11’inde de yer aldı. 11 sıralama kurumundan en az 8-9’unda ilk 500’e girebilen üniversitelerin, ilk 100’e girme şanslarının daha yüksek olacağı belirtilen raporda 2023 yılı sıralamalarında da Türkiye’de bu başarının sağlanamadığı açıklandı. Raporda, üniversitelerin dünya sıralamalarında yer alabilmek için atama ve yükselme kriterlerine, InCites veya Scopus gibi endeksleme kurumlarınca taranan dergilerde yeterli sayıda yayın yapmış olmayı ön şart olarak eklenmesinin faydalı olacağı belirtildi.

Bu sene yayımlanan raporda İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), URAP, RUR, Webometrics ve SCImago dünya sıralaması listelerinde yer aldı. URAP genel sıralamasında geçtiğimiz yıla göre 162 basamak yükselerek 2 bin 137’nci olan İGÜ, Türkiye sıralamasında 20 basamak yükselerek 53’üncü oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkiye’deki vakıf üniversiteleri sıralamasında ise 7’nci sırada yer aldı.