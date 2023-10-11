Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “1. ve 2. Organize sanayi arasında üretim vadisi oluşturuyoruz. Tüm planlamaları tamamladık. Buraya en az 100 yatırımcı gelecek ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak” dedi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, birçok alanda Ordu için yeni müjdeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Ekim ayı toplantısını, meclisi yerinde takip etmek isteyen Ordu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sude Naz Eren açtı. Sude Naz Eren toplantının açılışında bir konuşma yaparak Başkan Güler’in de bir Ordu Lisesi mezunu olduğuna vurgu yaptı. Eren, Ordu’ya yapılan ve özellikle gençlere hitap eden çalışmalarla ilgili Başkan Güler’e de teşekkürlerini iletti.

Gündem maddelerine geçmeden önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de meclis üyeleri ve kamuoyuna yapılan çalışmalarla ilgili görsel sunumlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.

“ÜRETİM VADİSİ KURACAĞIZ”

Konuşmasına yeni istihdam alanları müjdesi ile başlayan Başkan Güler, Ordu’ya üretim vadisi kuracaklarını söyledi.

2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını aktaran Başkan Güler, “1. ve 2. Organize sanayi arasında üretim vadisi oluşturuyoruz. Tüm planlamaları tamamladık. Buraya en az 100 yatırımcı gelecek ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak” dedi.

“AMACIMIZ GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRMEK”

Ordu’nun ekonomisinde başı çeken fındık ve fındığa bağlı istihdam alanları için önemli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Başkan Güler, bu sayede tersine göçü sağlamak istediklerinin altını çizdi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Altınordu ilçemize bağlı Karacaömer Mahallemizde 300 dönümlük fındık kümeleşme yeri hazırlıyoruz. 1500 kişinin istihdam edileceği bu alanla amacımız yeni yatırımlarla göçü tersine çevirmek. Fındıkta fiyat da yüksek gidiyor. Rekabet Kuruluna yaptığımız başvuru ve girişimler sonuç verecek. Fındıkla ilgili lisanslı depo kurmak adına da çalışmalarımız var. Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Fındık konusunun rekabetçi ortamda çok iyi ilerleyeceğini düşünüyoruz”

“KENDİ KENDİNE YETEN ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Ordu Şehir Hastanesine yapılan yatırımlardan gençler için hazırladıkları projelere birçok müjdeyi sıralayan Başkan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kumbaşı balıkçı barınağı modern bir noktaya gelecek. 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin yollarını ana arterlerini oluşturuyoruz. Bu zamana kadar 50 milyon TL para harcadık. Büyükşehir Belediyesi olarak hastaneye de önemli katkılarımız oluyor. 1650 dönüm alanda imar uygulaması yapıyoruz. Gençler için e-link kuracağız. Digital kent oluşturmak adına gençlerimizin önemli çalışmaları var. Diğer belediyelerle ortak Ordu’yu e-link noktasında önemli bir noktaya taşıyacağız. Pazar günü Karadeniz’de denize en yakın tepe olan Yoroz’un açılışını gerçekleştireceğiz. Sayılı engelli parklardan biri olan Cumhuriyet Parkın açılışını yapacağız. 323 noktada ekiplerimiz çalışıyor. Kendi kendine yeten şehir hedefimiz sürüyor. Büyük Melet Projesi hayata geçirdiğimiz alan çöplüktü. Çöp alanı cennet gibi bir hale nasıl geliyor bu çalışma onun göstergesi. Bunu kendi mühendislerimizle yapacağız. 150 milyon TL vererek burayı aldık”

“TÜRK-İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ KURACAĞIZ”

Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir proje hazırladıklarını ve Ordu’da Türk-İslam Kültür Merkezi kurma hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Türk-İslam Kültür Merkezi Projesi. Türkiye’de yok dünyada da ender mimarilerden biri olacak. Tamamen ahşap, Selçuklu mimarisi ile yapılan Ordu’nun en büyük camii olacak. 100. yılda Ordu’ya bu yakışır. Fatsa’ya da Osmanlı mimarisi ile bir cami yapılacak. Ordu’ya Türk-İslam Merkezi kuracağız”

“KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ”

Son dönemde Ordu’da sıkça görülen kahverengi kokarca ile ilgili de konuşan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak mücadeleye destek vereceklerini vurguladı.

Başkan Güler, “Kahverengi kokarca ilimiz için de büyük dert oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ekip ve ekipmanlarımızla mücadeleye gireceğiz. İlacı Valilikten alarak kendi araçlarımızla mücadeleye destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

DAİRE BAŞKANLARI MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Meclis toplantısında ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Feyzullah Taner Şendere ve Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Murat Günaydın sunumlar yaparak meclis üyelerine dairenin yaptıkları yatırımları anlattıkları sunumlar gerçekleştirdi.