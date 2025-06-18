Kent meydanında açık havada gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişte Şanlıurfa’da da görev yapan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, iş insanı Osman Çelik, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Topluluğun seslendirdiği hoyratlar, gazeller ve sevilen türkülere coşkuyla eşlik eden izleyiciler, zaman zaman duygusal anlar yaşarken, gecenin tamamında müzik dolu bir atmosfer hâkim oldu. Program, Şanlıurfa Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Hekimoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Urfa'nın gastronomi zenginliğinden, dünya çapında bilinen tarihi eserlerine, şiir ve müzik kültürüne kadar uzanan derin tarihine vurgu yapan Hekimoğlu, Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olma kimliğine ve köklü medeniyetine dikkat çekti.

Urfa ile Bursa arasındaki kardeşlik bağlarına da değinen Hekimoğlu, Şanlıurfa Vakfı Bursa Şubesi olarak sadece Urfa kültürünü Bursa'da tanıtmakla kalmayıp, Bursa'nın kültürel değerlerini de Urfa'ya taşıdıklarını, müzik aracılığıyla iki şehrin bağlarını daha da kuvvetlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca kültür turları düzenlemeyi hedeflediklerini de açıkladı.

Türk müziğine önemli katkılar sunmuş Urfalı sanatçılar Kazancı Bedih, Mukkim Tahir, Tenekeci Mahmut ve Bekçi Bakır anılarak saygıyla yad edilirken, İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Müslüm Gürses, Halil Altıngöz, Münevver Özdemir ve Zekeriya Ünlüler de unutulmadı. İshak Demir ve Ali Açıkyol gibi önemli isimlerin de yer aldığı topluluk, binlerce Bursalıyı türkü dolu bir akşamla buluşturdu. Gecede ayrıca Şanlıurfa Vakfı Bursa Şubesi temsilcileri tarafından yoğrulan çiğköfte, davetlilere ikram edilerek etkinlik geleneksel tatlarla taçlandırıldı.