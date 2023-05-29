Öğrencilerin farklı branş alanlarında derin ve sağlam modern bilginin oluşumuna katkıda bulunan URFODU Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışması’na katılım sağlayan 686 MBA Okulları öğrencisi rekor bir başarı elde etti.

URFODU Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışmasına Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce ve Coğrafya alanlarında katılım gösteren Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencilerinden 29 öğrenci Başarı Madalyası ve 1. Derece Diploma almaya hak kazanırken, 154 öğrenci 2. Derece Diploma, 241 öğrenci 3. Derece Diploma ve 686 öğrenci katılım diploması almaya hak kazandı.

URFODU başarıları ile standart dışı problemleri çözme yeteneklerini geliştiren ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası bir platformda deneyim kazanan MBA Okulları öğrencileri bilim tutkusuyla Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımına yön verdi.

URFODU Yarışmasının öğrenen kimliğine olan olumlu katkısını vurgulayan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, "Öğrencilerimizin modern müfredat vizyonumuzla öğrenme içerikleri ve deneyimlerini geliştirmeyi önemsiyoruz. Tüm global platformlara aktif katılım göstererek ‘Daha İyi Bir Dünya, Daha İyi Bir Ben’ kimliği adına emek veren öğrencilerimizi ve kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.