Üsküdar’da ekiplerin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borudan metrelerce yükselen alevler, yol kenarındaki bir binaya da sirayet etti. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, yol altındaki doğalgaz borusuna zarar verdi. Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması nedeniyle oluşan yangın, yol kenarındaki bir binaya da sirayet etti. Binanın dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle bir süreliğine gaz kesintisi yaşandı.

Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.