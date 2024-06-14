İstanbul’un Üsküdar ilçesinde eşsiz gün batımında denizde kano yapan sporcular, su bisikleti süren turistler ve gün batımını izlemek için gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü Üsküdar, bu kez Kız Kulesi ve batmakta olan güneşin birleştiği anlarla hafızalara kazındı. Gökyüzünün kızıla büründüğü anlarda, Kız Kulesi’nin silueti ve boğazın sularında oluşan yansımalar adeta kartpostallık görüntüler sundu.

İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, gün batımında tarihi dokusu ve zarafetiyle manzaraya ayrı bir anlam kattı. Boğazın suları, güneşin batışıyla birlikte kızıla boyanırken, gökyüzündeki bulutlar da bu renge eşlik etti ve ortaya adeta bir tablo çıktı. Havadan çekilen görüntüler, İstanbul’un bu doğal güzelliğini en iyi şekilde yansıttı ve izleyenleri kendine hayran bıraktı.