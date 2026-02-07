Üsküdar'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik Üsküdar'da çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, 4 Şubat saat 01.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar takibe alındı. Bulgurlu Mahallesi ve Armağanevler Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda S.A. (30), K.K. (30) ve R.Y. (36) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 504 gram kokain, 40,4 gram taş kokain, 55,3 gram toz kokain, 753,9 gram esrar, 1 adet sıvı amonyak çözeltisi bulunan şişe, 1 adet gaz maskesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet metal öğütücü kutu, 1 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet fişek, 1 adet cep telefonu ile 110 bin 600 TL ve 20 Euro ele geçirildi.

Çalışmaların devamında olay yerinde şüpheli bir araç fark edilerek durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtaki S.G. (42), T.S. (32) ve S.M. (43) isimli şüpheli şahıslar kısa sürede yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan S.A., K.K., R.Y., S.G. ve T.S. isimli şahıslar 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, S.M. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.