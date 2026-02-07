Ataşehir'de seyir halinde konvoy yaparak trafiği tehlikeye attıkları tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulanırken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı. Bu kapsamda 4 Şubat'ta Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde araç sürücülerinin konvoy oluşturdukları, trafiğin olağan akışını engelledikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.U. (20), A.Ö. (38), E.A. (26) isimli araç sürücüleri ile yolcu İ.K. (20) isimli şahıs, 6 Şubat tarihinde yakalandı. Şahıslara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; 'konvoy yapmak, emniyet kemeri kullanmamak, saygısızca araç kullanmak' maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı. M.U., A.Ö. ve E.A. isimli şahıslar 6 Şubat'ta 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli makamlara sevk edildi.