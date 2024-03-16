Üsküdar Sahil’de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 12.00’ da Üsküdar Harem Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFR 817 plakalı vinç sürücüsü, konteyner yüklü aracıyla seyir halinde olduğu sırada sahil yolu üzerinde bulunan demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olay esnasında yayaların bulunmaması bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak üzere çalışma başlattı. Çevrede önlem alan polis ekipleriyse yolu trafiğe kapattı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Yavuz Turhallı, "Konteyner yüklü iş makinesi geliyordu. Platformu fark edemedi. Geçerim zannetti, geçemeyince demir platforma çarptı. Yaklaşık 2 saattir yol trafiğe kapalı" dedi.