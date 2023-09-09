Büyükşehir Belediyesinin ilkini gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivalinin onur konuğu olan Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit Denizlili kadınlarla buluştu. Muhteşem bir festivalin onur konuğu olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Koçyiğit, “Öylesine güzel, muhteşem, göz nuru el emeği eserlerinizi sevginizi katarak ilmek ilmek işlemişsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali kapsamında onur konuğu olarak fetivalin açılış programına katılan Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit Denizlili kadınlarla bir araya geldi. Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin gerçekleştirildiği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Sevenlerinin yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi altında salona gelen devlet sanatçısı Hülya Koçyiğit böylesi önemli bir festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sevilen sanatçı Koçyiğit, “Öylesine güzel, muhteşem, göz nuru el emeği eserlerinizi sevginizi katarak ilmek ilmek işlemişsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Festivalimiz bereketli olsun. Bizleri buluşturan bu güzel etkinliği düzenleyen Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan: Kadınlar bizim başımızın tacı

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, davetlerini kırmayıp Denizli’ye gelen usta oyuncu Koçyiğit’e teşekkür etti. Tüm Türkiye’nin usta oyuncuya hayran olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Kadınlar bizim başımızın tacı. Sizlere fırsat vermemiz gerekiyor. Yolunuzu açık etmemiz gerekiyor. Sizler hem duygularınızla hem üretim yeteneğiniz ile bu şehri, bu ülkeyi çok ileriye götürdünüz. İnşallah bundan sonra da Allah’ım yolumuzu açık etsin. Hep birlikte daha güzele gidelim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen’in moderatörlüğünde kadınlar merak ettikleri soruları usta oyuncuya sordu. Koçyiğit tüm soruları içtenlikle yanıtlayarak, tecrübelerini Denizlili kadınlar ile paylaştı. Programın sonunda ‘Sev Kardeşim’ adlı şarkıyı kadınlarla birlikte söyleyen Hülya Koçyiğit’e Başkan Zolan günün anısına üzerinde Denizli Horozu bulunan bir kaide hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde kadınların açtığı el emeği göz nuru eserlerini görücüye çıkardığı stantları da tek tek gezen Hülya Koçyiğit, Başkan Zolan ile birlikte dev tesisi inceleme imkânı buldu.

Başkan Zolan çalışma atölyesine katıldı

Öte yandan Başkan Osman Zolan, Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali kapsamında düzenlenen çalışma atölyelerinin ilkine katıldı. Eğitmen Nahide Erkan’ın Pastada Mesaj Yazma Tekniği adlı workshop’a katılan Başkan Zolan burada bir süre eğitimi takip etti. Eğitimin sonunda hazırlanan Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali temalı pastayı Başkan Zolan, eşi Berrin Zolan’a ikram etti. Festivalde konserler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri, ücretsiz sağlık taramalarının yanı sıra çocuklar için de kukla, palyaço gösterileri, yüz boyama ve sihirbaz gösterileri de çocukların beğenisine sunuluyor.

Sevilen yazar Şermin Yaşar da festivale geliyor

Oyuncu-anne olarak tanınan yazar Şermin Yaşar’da festival kapsamında Denizlililerle bir araya gelecek. 9 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşide sevilen oyuncu Yaşar, deneyimlerini paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç saat 16.00’da sahne alarak festival coşkusuna ortak olacak. Dolu dolu geçen festivalde Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler bulunuyor. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde alıcılarını bekliyor.