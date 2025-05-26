Müzik dünyasının değerli isimlerinden biri olan Şeşen, hayranlarını derin bir üzüntüye boğan haberle gündeme geldi. Bugün, usta sanatçının hayatını kaybettiği bilgisi ailesi tarafından İlhan Şeşen’in resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Sevenleri ve seven çevresi, büyük bir kayıp yaşadıklarını ifade ederken, sanatçının müziğe olan katkıları ve güzel anılarıyla daima hatırlanacağı vurgulandı. İlhan Şeşen’in vefatı, özellikle müzik camiasında büyük bir üzüntü yaratırken, sevenleri sosyal medya ve diğer platformlarda taziye mesajları yayınladı.

Kaynak: İHA