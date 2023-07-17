UYAP, Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan ve vatandaşlar ile birlikte kurumların da adli, idari ya da icra dairesi dosyalarını takip edebilmelerini sağlayan bir sistemdir. UYAP’ta geliştirilen vatandaş girişi portalı, vatandaşların Yargı hizmetlerinden kolay ve en iyi şekilde yararlanabilmesi için kurulmuştur. Vatandaşlar bu portala ulaşabilmek için e-devlet şifresi, mobil imza ya da e-imza gibi seçeneklerden yararlanabilirler. E-devlet giriş yaparak şifreniz ile bu portala kolayca ulaşabilirsiniz. Sizlere bu portal hakkında detaylı bilgi verelim;

E-devlet giriş ile UYAP vatandaş portalı girişi nasıl yapılır;

E-devlet üzerinden bu portala girebilir ve davalı olan dosyalarınızla ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle e-devlet giriş şifresi edinmeniz gerekir. Şifrenizi PTT şubelerinden alabileceğiniz gibi farklı giriş yöntemlerinden birini kullanarak da belirleyebilirsiniz. E-devlet üzerinde bulunan mobil imza, e-imza, kimlik kartı ve internet bankacılığı gibi uygulamaları kullanarak da şifrenizi belirleyebilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra e-devlet üzerinden bu portala giriş yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-vatandas-girisi adresini tıklamanız gerekir. Bu adrese tıkladıktan sonra kimlik doğrulamanızı yapın ve portala giriş sağlayın. Kimlik doğrulaması için e-devlet şifrenizi ya da diğer yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra ise karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekranda yer alan “uygulamaya git” kısmına tıklayarak portala erişim sağlayabilirsiniz. Portala erişim sağladıktan sonra ise aşağıdaki ekranla karşılaşırsınız.

Bu ekran yer alan bilgileri girdikten sonra dosyalarınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Dosyanızla ilgili bilgileri biliyorsanız, bu bilgileri ekranda yer alan yerlere girerek, “sorgula” kısmına tıklamanız gerekir. İcrada olan dosyalarınız varsa bu ekrandan “yargı birimi” kısmına “adli yargı” kısmını işaretlemeniz gerekir. İcra dosyanız hangi ilde ise o ilin adını ve hangi icra dairesinde olduğunu işaretledikten sonra dosya türünü seçin. İcra dosyaları için bu bölümden “icra dosyası” kısmını işaretleyin. “Birim” kısmında ise kaçıncı icra dairesi olduğunu işaretledikten sonra “sorgula” kısmına tıklayın ve dosyanızın bilgilerine ulaşın.

UYAP portalı üzerinden direkt olarak vatandaş girişi sorgulama;

UYAP portalı üzerinden direkt olarak giriş sağlayabilmek için https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/giris.jsp adresini tıklamanız gerekir. Bu adresten yukarıda bahsedildiği gibi bilgileri girerek işlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Dosyanızı sorguladıktan sonra ise bilgilerini ve dosyanın detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Dosyanız hakkında gerekli olan bilgileri öğrenebilmek için e-devlet giriş dosya sorgulama kısmını kullanabilirsiniz. Bu portal aracılığı ile Türkiye genelindeki tüm dava dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

UYAP vatandaş portalı nasıl kullanılır;

UYAP vatandaş portalına e-devlet şifresi ile giriş sağladığınızda, yalnızca dosyanıza ait safahat bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Safahat bilgileri dosyanızın numarası, dava konusu, dava tarafları, dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediği, duruşma günleri dosyanın hangi aşamada olduğu gibi bilgilerdir. Eğer bu portala e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden birini kullanarak giriş yaparsanız, dosyalarınızla ilgili bütün işlemlere ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı detaylı olarak inceleyebilmek, içeriğindeki tüm bilgileri görebilmek, doyanın içine bulunan tüm evrakların içeriğini görebilmek ve safahat bilgilerinin tamamına ulaşabilmek için mutlaka e-imza ya da mobil imza seçeneklerini kullanın.

Mobil imzanızı hattınızın bulunduğu GSM şirketi aracılığı ile belirli bir ücret ödeyerek alabilirsiniz. e-imzanızı ise bu imza sertifikasını vermeye yetkili olan kuruluşlar aracılığı ile edinebilirsiniz. Bu kuruluşların tam listesine ve e-imza kullanabileceğiniz sürücü programına e-devlet giriş üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlar UYAP portalı üzerinden hangi işlemleri yapabilirler;