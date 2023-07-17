UYAP, idari ve yargısal davaların ve dava dosyalarının hakkında zaman kaybetmeden bilgi alabilmek ve işlem yapabilmek için geliştirilmiş olan bir sistemdir. Bu sistem Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. UYAP ile kurumlar, vatandaşlar, avukatlar ve barolar işlem yapabilir, dava dosyalarını inceleyebilir ve takip edebilirler. UYAP, işlem yapan kişileri ve kurumlar için büyük kolaylıklar sağlar. Özellikle kurumların evrak vererek ve şahsi olarak dava dosyaları ile ilgili işlem yapmaları ve zaman kaybetmeleri, UYAP portalı ile önlenmektedir. Bu portal ile başvuru formu vermek zorunda kalmadan ve ilgili birimlere şahsen başvuru yapmadan, işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. UYAP portalı kurum girişi yapabilmek için kendi sitesinden ya da e-devlet sisteminden faydalanabilirsiniz. E-devlet giriş yaparak bu portala nasıl ulaşabileceğiniz hakkında bilgi verelim;

UYAP portalı e-devlet kurum girişi nasıl yapılır;

E-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-kurum-girisi adresini tıklamanız gerekir. Bu adresten e-imza ya da mobil imza ile giriş yaparak kurum girişi sağlayabilirsiniz. Ancak kurumunuzun adına yalnızca mobil imza ve e-imza ile giriş sağlanır. Diğer şifre yöntemleri ile bu bölüme giriş yapılmaz. Giriş yaptıktan sonra dava dosyaları ile ilgili bilgileri görüntüleyebilir ve gerekli başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yukarıdaki adrese giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekran yer alan “kimliğimi şimdi doğrula” kısmına tıklayarak e-devlet giriş işleminizi yapabilirsiniz.

UYAP portalı ile kurum girişi nasıl yapılır;

UYAP, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve dava dosyalarının kolayca takip edilmesi gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem ile kurum girişi de sağlanabilir. UYAP portalı kurum girişi sayesinde tüm özel ve kamu kurumlarının Türkiye genelinde adli, idari ya da icra mahkemelerinde olan davalarının takip edilmesi sağlanır. Adalet bakanlığı bu sistem ile kurumların evrak, zaman, mesai ve masraf harcamalarının önüne geçmiştir ve bu kalemlerden tasarruf sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Kurumlar bu portalı kullanarak, daha etkin bir şekilde Yargıya erişim sağlayabilir. Bununla birlikte dosyalarla ilgili yasal sürelerin kolayca öğrenilmesi ve takip edilmesi sağlanır. Bu portal sayesinde yargılamalar daha kısa süre içinde sonuçlanabilir. Bu portal ile yaşanması muhtemel olan hak kayıpları ve mağduriyetler önlenirken, kurumların mahkeme işleri düzenlenir ve kontrol altına alınır. UYAP’ın kendi sitesinden kurum girişi yapabilmek için https://kurum.uyap.gov.tr/kurum/giris.jsp adresini tıklamanız yeterli olacaktır. Bu adrese giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekrandaki mobil imza ya da e-imza seçeneklerinden birini kullanarak sisteme girişini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ekranda görüldüğü gibi e-devlet giriş üzerinden de bu sisteme giriş sağlanabilir. e-devlet aracılığı ile giriş kısmına tıkladığınızda ise aşağıdaki ekranla karşılaşırsınız.

Buradan mobil ya da e-imza ile giriş sağlayabilmek için T.C. kimlik numaranızı yazarak ilerlemeniz gerekir. “Devam et” kısmına tıkladıktan sonra ise aşağıdaki ekranla karşılaşırsınız.

Buradan e-imza ya da mobil imza kısmını seçerek, bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz programı açtıktan sonra ekrandaki kodu girmeniz gerekir. Bu kodu girmenizin ardından imzalama işleminizi yapabilir ve kurum portalına girişinizi sağlayabilirsiniz. Bu portal üzerinden merak etiğiniz tüm dava dosyalarınızla ilgili bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

UYAP kurum portalı üzerinden hangi bilgilere ulaşabilirsiniz;

UYAP kurum portalı üzerinden kamu kurumları ve özel kurumları giriş yapabilirler. Kurumların zaman, evrak, mesai ve emek gibi kalemlerden yaşadıkları zararları önlemek için oluşturulan bu sistemle aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz;