ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimler bağlamında, İran'ın İsrail'e yönelik ani bir saldırı düzenleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kirby, İran'ın İsrail'e karşı olası bir saldırı için hazırlıklar yaptığını belirterek, saldırının yakın bir zamanda ve herhangi bir ön uyarı olmadan gerçekleşebileceğine dair bilgilere sahip olduklarını ifade etti. Kirby, "İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemeye karar verip vermeyeceğini kesin olarak bilemeyiz, ancak böyle bir karar alırlarsa, saldırının önceden haber vermeden gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Bu durumu engellemek istiyoruz," dedi. Kirby, ABD'nin bu olasılığa karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Bursa'da bugün