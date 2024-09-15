Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla karşılaşılan fiyat manipülasyonlarını engellemek ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için ilan platformlarında uygulamaya koyduğu "doğrulanmış ilan" düzenlemesini bugün başlatıyor.

Bu doğrulanmış ilan sistemi, tüketici haklarını korumayı, yanıltıcı reklamlardan kaçınmayı ve piyasa düzenini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni dönemde, emlak ilanları yalnızca taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci dereceden yakınları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilmiş işletmeler tarafından verilebilecek. Doğrulanmış ilan uygulaması bugünden itibaren devreye giriyor. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanlarının doğruluğunu onaylayabilecekler.

Düzenleme çerçevesinde, Bakanlık tarafından oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 15 Eylül'de faaliyete geçecek ve 1 Ocak'tan itibaren emlak ticaretinde zorunlu olarak uygulanacak.

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan doğrulanmış ilan sistemi, sadece satılık değil, kiralık taşınmazları da kapsayacak. Kiraya vermek isteyenler de yetki belgeli emlakçılar aracılığıyla ilan verebilecekler. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sistemin uygulanmaya başlamasıyla birlikte Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini ve mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.