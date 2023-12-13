İstanbul’da düzenlenen “Kafes 19” operasyonuyla yakalanan Interpol’ün kırmızı bülten ile aradığı uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Al Oqlah, Suudi Arabistan’a iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelinin Cidde Limanı’nda ele geçirilen 6 milyon 480 bin uyuşturucu hap sebebiyle arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Suriye kökenli Muhuannad Al Oqlah’ın Türkiye’de olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin Esenyurt’ta ünlü bir sitede bir sitede olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Dün Esenyurt’ta siteye düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Cidde Limanı’na gelen uyuşturucu Beyrut Limanı’ndan aktarıldı

Beyrut-Cidde arasındaki uyuşturucu rotasının izi sürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Muhuannad Al Oqlah’ın 2019 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’nda 3 konteynırda, 6 milyon 480 bin tablet uyuşturucu hap ile ilgili arandığı belirlendi. Suudi Arabistan polisinin yaptığı araştırmada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gönderilen söz konusu uyuşturucunun finansörünün Muhannet Al Oqlah olduğunu saptadı. Al Oqlah’ın 7 Aralık 2019’da Türkiye’ye geldiği kaydedilirken, zanlı hakkında 4 Ocak 2022’de Interpol’ün uluslararası düzeyde arama kararı çıkardığı belirtildi. Esenyurt’ta lüks bir sitede yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin, Suudi makamlara teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.