Balıkesir’de polis ekipleri bir adrese yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince geçtiğimiz gün bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Adreste, Narkotik köpeği ’Sarıkız’ ile yapılan aramalarda; Toplam 2 kilo 510 gram esrar, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edilen 10 bin 20 TL paraya el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.