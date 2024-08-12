Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de uyuz vakaları artış gösteriyor. Uzmanlar, uyuzun tedavi edilmediğinde aylarca sürebildiğini söylüyorlar. Peki uyuz nedir, nasıl ortaya çıkar, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...BURSA (İGFA) - Türkiye'de dermatoloji polikliniklerine giden birçok kişiye uyuz teşhisi konuluyor. Uzmanlar bunu salgın olarak nitelendirirken, gözle görülmeyen ancak mikroskopla seçilen uyuz böceklerinin insan derisini istila ederek hastalığa yol açtığını açıkladı.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Uzmanlar, uyuzun genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas ile bulaştığını belirtiyor. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla bulaşabileceğini dile getiren uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

“Giysi, havlu ve yatak takımı gibi kişisel eşyaların ortak kullanılması uyuzun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırıyor.”

UYUZ BELİRTİLERİ NE KADAR SÜREDE ORTAYA ÇIKAR?

İlk defa uyuza yakalanan bir kişide belirtilerin başlamasının 2 ila 6 hafta kadar sürebildiğini açıklayan uzmanlar, daha önce uyuza yakalanan bir kişide ise belirtilerin genellikle maruz kaldıktan 1 ila 4 gün içerisinde ortaya çıkabileceğini belirtiyorlar. Hastalık belirtilerinin başlamadığı dönemlerde de kişi, uyuzu başkalarına bulaştırabiliyor.

UYUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuzun en önemli belirtisinin şiddetli gece kaşıntısı olduğunu açıklayan uzmanlar, kaşıntının genellikle el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, bilekler ve dirseklerde görülmekle birlikte tüm vücutta da görülebildiğini vurguluyor. Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı ve deride görülen içi su dolu keseciklerin görülmesi uyuz şüphesini artırıyor. Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşıldığında sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.