Maserati Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: İtalya

Kurucusu: Alfieri Maserati

Kuruluş Tarihi: 1 Aralık 1914

Merkezi: Modena , İtalya

Sanayi: Otomotiv

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Sergio Marchionne ( Başkan ) Reid Bigland ( CEO )

Ürünler: Lüks Araçlar

Çalışan Sayısı: 1100

Amblemin Anlamı: Maserati kardeşlerin doğduğu Bologna’da bulunan fıskiyeli havuz logoya ilham vermiş. Rönesans döneminden kalma havuz, denizlerin tanrısı Neptün’e ithaf edilmiş. Neptün’ün sembolü üçlü çatal da logo olarak seçilmiş.

Resmi Site: www.maserati.com

Maserati Hakkında Bilgi

Lüks araba üretim firması olan Maserati, İtalya’da kurulmuştur. Alfieri Maserati tarafından kurulan firma, kurucusunun soy ismini almıştır. 1 aralık 1914 yılında faaliyete başlamışlardır. Bu firmanın ana merkezi İtalya’nın Modena şehrindedir. Otomotiv sektöründe hizmet vermektedir. Maserati satışlarını dünya çapında yapmaktadır. Şirketin başkanı Sergio Marchionne’dur ve CEO, Reid Bigland’dır. Maserati lüks araç üretimi yapmaktadır. 1100 çalışan sayısına ulaşan Maserati firmasının web sitesine www.maserati.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Maserati dünyanın önde gelen lüks araba üretim firmalarından biridir. 1993 yılında Fiat’ın Maserati’yi tekrar ayağı kaldırmasıyla beraber Maserati yep yeni bir yola girmiştir. Üretilen arabaları satış rekorları kırmıştır ve tüm dünya tarafından oldukça beğenilmiştir. Lüks araç, spor araç ve özel araç gibi modeller üreten Maserati yüksek fiyatta olmasına rağmen piyasanın en üst katlarında kendine yer bulmayı başarmış bir marka olmuştur. Hız, kalite, konfor, lüks kelimelerini duyunca ilk akla gelen markalardan biri haline gelmiştir. Üretim yeri olan İtalya’dan tüm dünyaya hizmet veren Maserati satış fiyatını hak eden bir arabadır. Performansı üst düzey olan bir araçtır ve otomatik şanzımanı vites değiştirirken neredeyse sıfıra yakın bir sesle değiştirmektedir değiştiğini hiç hissettirmemektedir. Spor arabaları hız konusunda muazzamdır. Tam bir hız makinesi olan Maserati çok yüksek özellikler sahip motorlar bulundurmaktadır. Yüksek beygirli motorları performansını müthiş arttırmaktadır.

Maserati Hangi Ülkenin

Cevap: İtalya

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