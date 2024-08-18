Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi tarafından düzenlenen “Gece Gözlem Etkinliği” bilimseverlerden büyük ilgi gördü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan bireye bilimi sevdirmek amacıyla hizmet veren Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, düzenlediği etkinlikler ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Eskişehir Astronomi Topluluğu’nun iş birliğiyle düzenlenen “Gece Gözlem Etkinliği”, 14 Ağustos tarihinde Kuyucak ve Karapazar mahalleleri arasındaki bölgede gerçekleştirildi.

Her yaştan bilimseverin büyük ilgi gösterdiği etkinlikle katılımcılar gökyüzündeki şölene tanık oldular.

Gerçekleşen etkinlikte teleskoplarla Ay-Satürn gözlemi, gökyüzü ve takımyıldız anlatımları, perseid göktaşı yağmuru, uzman astronomlarla soru cevap astronomi sohbetleri yapıldı. Perseid göktaşı yağmurunu takip eden bilimseverler şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadılar.

Gökyüzü meraklılarının sorularına yanıt bulduğu etkinliğin devamını dileyen katılımcılar, “Bu özel etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye ve ekibine çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir etkinlik oldu. Hem yeni bilgiler öğrendik, hem de çok güzel bir deneyim yaşadık. Bu tür etkinliklerin devamını dileriz.” dediler.