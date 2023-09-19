Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir dönem başladı. Bankalar tarafından daha önce kolayca artırılan veya müşteri taleplerine göre yükseltilen kredi kartı limitlerindeki prosedürler daha da sıkılaştırıldı.

Son zamanlarda, limit artırımı talep eden müşterilerin gelir durumları daha detaylı bir şekilde incelenirken, özellikle yabancı şirketlerde dövizle çalışan ve yüksek gelire sahip kişilerden limit artırımı için şirketlerinden gelir belgesi talep edilmeye başlandı.

Bazı bankalar, şirketlerden gelen gelir belgelerinin yabancı dilde olduğu durumlarda yeminli tercüman tarafından çevrilmesini istemekte ve sadece bu koşulu sağlayan başvuruları değerlendirmektedir.

Daha önce, kullanıcıların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamayacağı yönünde yasal bir düzenleme yapılmıştı. Ancak son dönemlerde bazı kredi kartlarında, kullanıcıların aylık gelirlerinin altında limitler belirlendiği görülmektedir.

Bu durumda olan tüketiciler, kredi kartı limitlerini artırmak için ilgili bankalarıyla iletişime geçmelidirler.

Kredi kartı limitlerinin engel olduğu durumlarda, bazı vatandaşlar sanal kartları tercih etmektedir. Bu sanal kartlar, internet bankacılığı üzerinden başvurulabilen ve kullanıcıların kendi belirlediği limitlere sahip kartlardır.

Ayrıca, son dönemlerde kredi kartlarıyla yurtdışı harcamalara getirilen taksit sınırlamaları da tartışma konusu olmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara kredi kartıyla taksitli ödeme yapılmasını yasaklamıştır. Ancak KKTC bu kuralın dışında tutulmuş ve bazı bankalar yurtdışı uçuşlar ve seyahat harcamalarında taksit seçenekleri sunmaya devam etmektedir.

Tüm bu gelişmeler, kredi kartı kullanıcılarının finansal işlemlerini daha dikkatli bir şekilde yönlendirmelerini gerektirmektedir.