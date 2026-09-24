2007 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürerek 300 bin nüfus barajını geride bırakan İnegöl, birçok istatistiki verilerle onlarca ili geride bıraktı.

İlçede 20 yılda göze çarpan en büyük değişim nüfus oranlarında ki artış ve erkek nüfusumun, kadın nüfusunu geçmesi oldu. İnegöl’ün demografik yapısının değişiminde İnegöl sanayisinin rolü büyük oldu.

İnegöl Nüfusu 20 Yılda Yüzde Kaç Arttı?

2007 Yılı Nüfusu: 208 bin 314 kişi

208 bin 314 kişi 2025 Yılı Nüfusu: 306 bin 004 kişi

306 bin 004 kişi Artış Oranı: İnegöl’ün nüfusu son 20 yıllık periyotta %46,9 oranında artış göstererek tam 97 bin 690 kişi çoğaldı.

Cinsiyet Dağılımı: 2007'den Bugüne İnegöl

2007 Yılında İnegöl: Erkek Nüfusu: 104 bin 129 kişi (%49,99) Kadın Nüfusu: 104 bin 185 kişi (%50,01)

2025 Yılı Sonu İnegöl: Erkek Nüfusu: 154 bin 061 kişi (%50,35) Kadın Nüfusu: 151 bin 943 kişi (%49,65)



TÜRKİYE VE BURSA ORTALAMASINI GEÇTİ

İnegöl’ün büyüme hızı, hem genel olarak bağlı olduğu Bursa ili hem de Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İşte dikkat çekici o sonuçlar.

1. Türkiye Geneli Karşılaştırması

Türkiye 2007 Nüfusu: 70 milyon 586 bin 256 kişi

70 milyon 586 bin 256 kişi Türkiye 2025 Nüfusu: 86 milyon 092 bin 168 kişi

86 milyon 092 bin 168 kişi Türkiye Geneli 20 Yıllık Artış Oranı: Türkiye nüfusu bu süreçte yaklaşık %22 oranında artış kaydetti.

Böylelikle İnegöl’ün %46,9’luk nüfus artış hızı, Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla olmuş oldu.

2. Bursa Geneli Karşılaştırması

Bursa 2007 Nüfusu: 2 milyon 439 bin 876 kişi

2 milyon 439 bin 876 kişi Bursa 2025 Nüfusu: 3 milyon 263 bin 011 kişi

3 milyon 263 bin 011 kişi Bursa Geneli 20 Yıllık Artış Oranı: Bursa'nın genel nüfusu son 20 yılda %33,7 oranında arttı.

Bursa'nın genel nüfusu son 20 yılda oranında arttı. Bursa genelindeki büyüme oranını da geride bırakan İnegöl, il genelindeki nüfus payını ve ağırlığını her geçen yıl artırarak büyükşehir içindeki stratejik önemini perçinledi.

TÜİK Verilerine Göre İnegöl’ün Yıllara Göre Nüfus Gelişimi (Son 20 Yıl)

2025: 306 bin 004 kişi

306 bin 004 kişi 2024: 302 bin 251 kişi

302 bin 251 kişi 2023: 299 bin 203 kişi

299 bin 203 kişi 2022: 294 bin 485 kişi

294 bin 485 kişi 2021: 286 bin 848 kişi

286 bin 848 kişi 2020: 281 bin 384 kişi

281 bin 384 kişi 2019: 273 bin 933 kişi

273 bin 933 kişi 2018: 268 bin 155 kişi

268 bin 155 kişi 2017: 257 bin 931 kişi

257 bin 931 kişi 2016: 255 bin 032 kişi

255 bin 032 kişi 2015: 249 bin 091 kişi

249 bin 091 kişi 2014: 242 bin 232 kişi

242 bin 232 kişi 2013: 236 bin 168 kişi

236 bin 168 kişi 2012: 229 bin 812 kişi

229 bin 812 kişi 2011: 225 bin 472 kişi

225 bin 472 kişi 2010: 221 bin 116 kişi

221 bin 116 kişi 2009: 215 bin 375 kişi

215 bin 375 kişi 2008: 213 bin 100 kişi

213 bin 100 kişi 2007: 208 bin 314 kişi