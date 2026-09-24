Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda “fon krizi” olarak anılan soruşturmalara ilişkin sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Sorunun sınırlı sayıdaki fonla ilgili olduğunu ifade eden Erdoğan, incelemelerin şeffaf biçimde yürütülmesi için gerekli talimatların verildiğini, benzer olayların yeniden yaşanmaması amacıyla da hukuki ve idari tedbirlerin devreye alınacağını kaydetti. Sürecin 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendirdiğini hatırlatan Erdoğan, yargı mekanizmasının kararlılıkla işlemeye devam ettiğini vurguladı.

Yaşanan durumun finansal sisteme bir tehdit oluşturmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur." dedi.

"HESAP SORULACAKTIR"

İlgili kurumların ve yargının meselenin üzerine kararlılıkla gittiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur."

"HANGİ TEDBİRLERE İHTİYAÇ DUYULUYORSA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği şeffaf ve hassas yürütülmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.