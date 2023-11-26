Dolar kurunun ülkemizde sürekli yükselmesi bazılarını bu noktada yatırım yapmaya yönlendiriyor. IIF Baş Ekonomisti Robin Brook çok önemli açıklamalarda bulundu. Paylaştığı grafik ve öngörülerle adından her zaman söz ettiren başarılı isim dolar için önemli bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan kendisini takip eden yerli ve yabancı tüm yatırımcıları uyardı. Doların neden düşeceğini ve düşeceği zaman aralığını izah ederek duyurdu.

Her kurun kendisine ait bir adil değerinin olduğunu söyleyen Brook yapacağı açıklamanın birçok kişiye çılgınca gelebileceğini de söyledi. Fakat ihracat ve ithalat verileri incelendiğinde söylediklerinin her kesime mantıklı geleceğinin de altını çizdi.

Brook Grafikle Öngörüsünü Duyurdu

Paylaştığı verilere dayanarak tanınan ekonomist Doların 21 TL olması gerektiğini ve bu fiyata yakın zamanda geleceğini söyledi. Mehmet Şimşek tarafından atılan adımların son derece başarılı olduğunu ve bunun sonucunda Dolar kurunun çok yakın zaman içerisinde belirtmiş olduğu rakamları göreceğinin altını çizdi. Kendisine ait kanalından takipçilerini bu konuda uyardı