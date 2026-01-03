Yeni yıl, toplum genelinde geçmiş yılın değerlendirilmesi ve yeni başlangıç heyecanını beraberinde getiriyor. Yeni yıl, bireylerde başarı, kayıp ve deneyimlerin harmanlanmasıyla oluşan karmaşık bir duygu yoğunluğu oluşturabiliyor. Yeni yılın, psikolojik olarak tazelenme hissini güçlendirdiği ve insanlarda ‘hayatını kontrol etme’ isteğini artırdığı görülüyor. Kariyer hedefleri, ilişkilerde mutluluk ve kişisel gelişim beklentileri yeni yıl planlarının odağını oluşturuyor. Soyut ve büyük hedefler yerine net, ölçülebilir ve ulaşılabilir adımların planlanmasının, motivasyon ve öz disiplin sürecinde başarı oranını yükselttiği belirtiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Medicana Sivas Hastanesi’nde görev yapan Uzman Psikolog Duhan Töre Yolalan, yeni yılda büyük ve soyut hedefler yerine daha basit eylemlerin planlanması başarı oranını arttırdığını söyleyerek, "Beklenti ve yönetimi psikolojik sağlığımız için önem taşır. Gerçekçi olmayan hedefler hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu nedenle hedefleri net, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir şekilde belirlemek bizim için önemlidir. Yenilik kararlarımızda kendini geliştirmek ve motivasyonunu arttırmak ancak bu kararların uygulanabilir olması bizim için önemlidir" dedi. Yolalan, bireyin motivasyonunun yeni yılın verdiği enerji ile ilk başlarda yüksek olduğunu ve daha sonrasında motivasyon kaybı yaşadığını belirterek, "Motivasyon kaybımızı korumak ve hedeflere ulaşmak için kendimizi küçük küçük ödüllendirebiliriz" diye konuştu.

"Duygu karışımına yol açabilir"

Beklenti yönetiminin psikolojik sağlık açısından önem taşıdığını belirten Duhan Töre Yolalan, "Yeni yıl hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcını simgeler, her yılın sonu geride bırakılanları değerlendirip yeni umutlar beslemek için eşsiz fırsatlar sunar. Geçmişin izleri bu yılın bize sunduğu başarılar, kayıplar ve deneyimlerin bir araya gelmesiyle birlikte zihnimizde karmaşık bir duygu karışımına yol açabilir. Bu süreç bazen rahatlatıcı bir özgürleşme sağlarken bazen de hayal kırıklığı, pişmanlık ya da eksik duyguları oluşturabilir. Kendimize bu dönemde nazik ve anlayışlı olmak geçmişin ağırlığından kurtulmak ve yeni başlangıçlara odaklanmamız için çok önemlidir. İnsan psikolojisi yeni başlangıçlara önem verir, yeni bir yıla başlamak bireylerde tazelenme hissini uyandırır. Yeni yıldan beklentilerimizden bahsedersek genelde daha iyi bir hayat, ilişkilerde mutluluk ve kariyer hedefleri etrafında yoğunlaşır. Beklenti yönetimi, psikolojik sağlığımız için önem taşır. Gerçekçi olmayan hedefler hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu nedenle hedefleri net, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir şekilde belirlemek bizim için önemlidir. Yenilik kararlarımızda kendini geliştirmek ve motivasyonunu arttırmak ancak bu kararların uygulanabilir olması bizim için önemlidir. Büyük ve soyut hedefler yerine daha basit eylemlerin planlanması başarı oranını arttırır. Yeni yıl hedeflerini belirlemek bireylerin hayatlarını kontrol etme isteğini arttırır" dedi.

"Öz disiplin süreci önemlidir"

Alınan yeni kararlarda başarısız olunduğunda bireyin yıkıcı yaklaşımda olduğunu söyleyen Yolalan, "Motivasyon, öz disiplin ve alışkanlık oluşturma hedefe ulaşmanın temel unsurlarıdır. Motivasyonumuz yeni yılın verdiği enerjiyle birlikte genellikle ilk başladığımız zaman yüksektir. Ama sonrasında yavaş yavaş kayıplar olabiliyor. Bunun için küçük ödüllerle her başarıyı veya hedefimizi kutlayarak, motivasyon kaybımızı korumak ve uzun vade hedeflere ulaşmak için kendimizi küçük küçük ödüllendirebiliriz. Öz disiplin süreci bizim için önemlidir. Kısa vadelerde zoru yönetme, uzun vadelerde hedeflere odaklanma yeteneğimizle alakalıdır. Alışkanlıklarımızda da yeni kararlarımızla beraber eski alışkanlıkların da değiştirilmesi gereklidir ve bu süreçte tutarlılık önemlidir. Her gün aynı saatte yapılan küçük adımlar alışkanlıkların kalıcı olmasında önemlidir. Aldığımız yeni yıl kararlarında başarısız olduğumuzda genelde yıkıcı bir yaklaşımda oluyoruz. Burada başarısızlıklarımızı bir öğrenme fırsatı olarak görmek bizim için önemlidir. Hedeflerimizi gözden geçirip daha gerçekçi ve ölçülebilir hale getirmemiz gereklidir" diye konuştu.

"Değişimi ancak siz sağlayabilirsiniz"

Anın tadını çıkarıp devam edilmesi gerektiğini ifade eden Yolalan, "Psikoterapi yeni yıl kararlarını öz disiplin geliştirme, motivasyon arttırma konularında bireyleri destekler. Yeni yıl kararlarında ruhumuza iyi gelebilecek şeyler olarak düzenli egzersiz ve meditasyon yapabiliriz, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirebiliriz, sosyal bağlantılarımızı güçlendirmeye özen gösterip, teknoloji kullanımı sınırlandırmak, yeni bir hobi edinmek, profesyonel yardım almak, doğayla zaman geçirmek ya da iyi bir uyku rutini oluşturmak bizim için önemlidir. Tarihler değişir buna müdahale etme şansınız yoktur. Kendinizle ilgili değişim söz konusuysa kontrol sizdedir. Değişimi ancak siz sağlayabilirsiniz. Aslında yılın sonunu bitirmekle beraber karın yağması, eğlence, etrafın daha süslü olması bizi daha çok motive ediyor. Eğlencedeki geceyi sonlandırdıktan sonra herkesin kendi rutinine döndükten sonra ister istemez motivasyon kaybına sebep oluyor. Anı anda yaşayıp tadını çıkararak devam etmek gerekir" şeklinde konuştu.