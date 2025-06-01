Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Zorlutuna, toplumda sık görülen bazı sağlık belirtilerinin basit birer ağrı ya da yorgunluk işareti olarak görülmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. Özellikle baş ağrısı, boyun ve bel ağrısı, elde ya da ayakta uyuşma, karıncalanma, denge kaybı, ani görme bozuklukları ve kas güçsüzlüğü gibi şikayetlerin geçici olmadığına dikkat çeken Zorlutuna, bu belirtilerin beyin, omurilik ve sinir sistemini ilgilendiren ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğini vurguladı.

"Ağrıyı değil, sebebini tedavi etmeliyiz"

Zorlutuna yaptığı açıklamada, "Birçok hasta, baş ağrısı ya da bel ağrısı gibi şikayetlerde ağrı kesiciye başvuruyor ve belirtileri geçici olarak bastırıyor. Ancak bu yöntemler yalnızca sorunu erteler. Sinir sistemindeki baskı, tümör, fıtık ya da damar tıkanıklığı gibi hayati tehlike taşıyan durumlar erken teşhis edilmezse kalıcı hasara neden olabilir" dedi.

"Geç kalmak hayat kalitesini düşürüyor"

Hastaların belirtileri hafife almadan uzman görüşü almasının hayati önem taşıdığını söyleyen Zorlutuna, "Özellikle el ve ayakta uyuşma, yürürken sendeleme, baş dönmesi ve idrar kontrolü problemleri gibi bulgular, omurilik veya beyin kaynaklı ciddi durumlara işaret edebilir. Bu yüzden her şikâyet ciddiyetle ele alınmalı" diye konuştu.

"Sağlıklı sinir sistemi için 3 temel kural"

Ahmet Zorlutuna, sinir sistemi sağlığını korumak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Vücudunuzu dinleyin. Yeni başlayan veya tekrarlayan şikayetleri ihmal etmeyin. Uzman değerlendirmesi almadan ağrı kesiciyle geçiştirmeyin. Düzenli kontrolleri ihmal etmeyin. Özellikle masa başı çalışanlar ve yaşlı bireyler periyodik muayene yaptırın."