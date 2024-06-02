Zam Beklentileri Artıyor

Milyonlarca emekli vatandaş, yüksek enflasyonun gölgesinde zor günler geçirirken temmuz ayında maaşlarına eklenecek enflasyon farkı ve refah payını umutla beklemeye başladı. Alım güçleri her geçen gün erimekte olan emekliler, hükümetten bu konuda iyileştirmeler yapmasını talep ediyor.

Emin Yılmaz: "En Düşük Maaş 12.500-15.000 TL Arasında Olacak"

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin net rakam vererek açıklama yaptı. Yılmaz, "Tahminim, 12.500 TL veya 15.000 TL arasında bir rakam çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı olarak ilan etmesiyle birlikte emekli maaşlarında iyileştirme yapılması bekleniyordu.

Hükümet Zamda Dikkatli Davranacak

Hükümete yakın kulis kaynaklarından gelen bilgilere göre, geçmiş yıllara kıyasla zam konusunda daha dikkatli bir tutum sergilenecek.

Emeklilerin Hayatına Kolaylık Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli kart uygulamasını devreye sokarak emeklilerin hayatlarında kolaylıklar sağlayacağını belirtmişti.

Emekliler Beklentiyle Bekliyor

Emekliler, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını merakla bekliyor.