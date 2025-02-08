Dermatoloji uzmanı Doktor Ayşegül Sema Işık, saç dökülmesinin birçok farklı sebebi olduğunu belirterek, özellikle kadınlarda demir eksikliği, kansızlık, B12 eksikliği, mineral eksiklikleri, gebelik ve emzirme dönemlerinin yoğun saç kaybına neden olabileceğini ifade etti. Erkeklerde ise sağlıksız beslenme alışkanlıklarının saç dökülmesine yol açtığını söyleyen Dr. Işık, "Yağlı, tatlı, şekerli beslenmenin artması, asitli içeceklerin tüketilmesi vücudun genel sağlığını etkileyerek saç kaybına neden olabilir. Ayrıca genetik faktörler ve çevresel etkenler de önemli bir rol oynar" dedi.

Banyo suyunun kireçli olması, sık fön ve maşa kullanımı gibi etkenlerin saç sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren Dr. Işık, "Kireçli suya karşı bir tatlı kaşığı sirke ile saç durulamak faydalı olabilir. Evde uygulanabilecek basit yöntemler arasında saç bakım yağları, iksirler ve tuzsuz, sülfatsız şampuanlar kullanımı yer alıyor. Medikal tedavide ise vitamin ve mineral takviyeleriyle birlikte mezoterapi ve PRP gibi yöntemleri uygulayarak saç sağlığını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Batman’da güzellik merkezi işleten Mervan Yıldız ise saç ve deri sağlığına yönelik uygulamaların önemine dikkat çekti. "Kadın kuaförleri sadece saç kesimi ve renklendirme yapmaz, aynı zamanda deri hastalıkları konusunda da bilinçli olmalıdır. Müşterilerimize öncelikle deri analizi yaparak kepeklenme, kuruluk gibi sorunları tespit ediyoruz ve gerektiğinde dermatoloğa yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Kireçli suyun müşterilerinde saç dökülmesi, kaşıntı, egzama ve kuruluk gibi problemlere yol açtığını belirten Yıldız, bu durumu önlemek için keratin, kolajen ve nem bakımlarının önerildiğini söyledi. Saç boyamasının saç yıpranmasına yol açabileceğini vurgulayan Yıldız, "Kaliteli malzeme ve işçilikle bu yıpranmayı minimuma indirmek mümkün. Saçın sağlıklı kalması için yılda 3-4 kez keratin ve kolajen bakımı yapılmalı" diye konuştu.

Müşteri Selvi Yalçın ise saç bakımının hem fiziksel hem de ruhsal açıdan kendisi için önemli olduğunu dile getirerek, "Düzenli olarak kuaföre gelip saç uçlarımı aldırıyorum. Hijyen ve temizlik benim için çok önemli, burada bu konuda titizlik gösteriliyor" dedi.

Müşteri Rojin Alkan ise Batman’daki kireçli suyun saçlarına zarar verdiğini belirterek, "Saçlarım boyalı olduğu için çok yıpranıyor. Bu nedenle düzenli olarak bakım yaptırıyorum" şeklinde konuştu.