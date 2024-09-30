Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Gökçen Seven Kızılay Anaokulu minik öğrencileri, Dünya Temizlik Günü münasebetiyle okullarının çevresini temizleyerek örnek bir davranış sergiledi.

Okul öğretmenleriyle birlikte sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başlayan minik öğrenciler, ellerine aldıkları çöp poşetleriyle çevredeki atıkları topladı. Bu duyarlı davranışlarıyla büyük takdir toplayan öğrenciler, çevre bilincini artırma adına önemli bir adım attı.

Minik kalplerden büyüklere önemli mesaj

Okul güzergahındaki yollarda çöp ve atık temizliği yapan öğrenciler, özellikle yere atılmış içecek şişeleri gibi atıkların çokluğuna dikkat çekerek büyük bir üzüntü ifade etti. Öğrenciler, "Eldivenlerimizi takarak okulumuzun çevresini temizledik. Çok fazla cam şişe ve kağıt atık topladık. Büyüklerimizin doğaya karşı daha duyarlı olmasını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruz" diyerek çevreye duyarlılık konusunda önemli bir mesaj verdi.