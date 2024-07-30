Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Vitali Hakko

Kuruluş Tarihi: 1934

Önemli Kişiler: Cem Hakko

Şehir: İstanbul

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Perakende

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.vakko.com

Vakko Hakkında Bilgi

Vakko giyim firması, 1934 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucusu Vitali Hakko’dur. Firmanın en önemli kişisi Cem Hakko’dur. Vakko giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Hazır giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Vakko resmi sitesine www.vakko.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Vakko’nun temeli Vitali Hakko tarafından 1934 yılında Şen Şapka adıyla kullanılan, küçük bir şapkacı dükkanına dayanır. Şen Şapka dükkanı Vakko’ya dönüştükten sonra Türk ipeği, pamuğu ve yünüyle eşarp üretmeye başlar. Vakko’nun günümüzde de üretmeye devam etmiş olduğu ilk Türk emprimeleri için İstanbul, Kurtuluş’ta küçük bir ipek baskı atölyesi kurulmuştur. Vakko, şapkalar, eşarplar ve emprime kumaşların yeterli olmadığını fark etmiş ve hazır giyime yönelir.

Vakko, ilk moda mağazasını İstanbul Beyoğlu’nda açmış ve Türkiye’nin giyim dünyası yepyeni bir olgu ile tanışmıştır. Vakko Beyoğlu, o güne kadar açılan en ünlü ve en büyük mağazalar arasında yer almıştır. Burada müşteriler ilk kez pazarlık olmadan satış, düzenli indirimli satış, satılan malın değiştirilmesi, geri alınması gibi çağdaş yöntemler ile tanışmıştır.

Vakko Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Vakko Tarihi

Moda Vakko’dur sloganıyla hazır giyim sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Vakko, dönemin modasının sergilendiği Türkiye’nin ilk defilesini düzenlenmiştir. İlk Vakko mağazası İstanbul’un kalbi beyoğlunda açılmıştır. Vakko Beyoğlu, Türkiye’de o güne kadar açılan en büyük mağaza olmanın yanı sıra yeni bir konsept olan üst kalite, lüks giyim ve üstün müşteri hizmetinin öncülüğünü yapmıştır.

İkinci Vakko mağazası Ankara’da açıldı ve Vakko ard arda açtığı Vakko Butik satış noktaları ile mağazacılık ağını genişletmeye başlamıştır. Vakko İzmir açılmış ve Türkiye genelinde yürütülen reklam kampanyaları ve düzenli olarak gerçekleştirilen moda gösterileri ile Vakko markasının bilinirliği artmaya başlamıştır.

Vakko’nun Türkiye’de Şubeleri Olan İller

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

İstanbul

İzmir

Mersin