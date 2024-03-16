Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 2’nci günde, en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ettiklerini belirtti.

Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 2’nci günde de devam ediyor. Çalışmalara katılan ‘TCSG Güven Gemisi’nde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Ercan Oran ve TCSG Güven Gemisi Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Rüstem Altundaş ile birlikte arama kurtarma faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda arama kurtarma faaliyetlerinde gelinen son durum ve bundan sonraki arama kurtarma çalışmalarında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

Devletin tüm imkanları arama kurtarma çalışmalarına seferber olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, “İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyorum” dedi.