Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kavacık Köyü ziyaretinde köyünde vatandaşları dinledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarına gitti ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylü halkın sorunlarını ve görüşlerini ele aldı. Vali Aygöl, köylülerin sorunlarını dinleyerek, “Memleketimizin neresinde olursa olsun, eğer orada bir nefes, bir vatandaşımız varsa, devlet olarak oraya hizmet götüreceğiz. Köylerimizdeki yol yapım çalışmaları vatandaşlarımızı mutlu ediyor, onların mutluluğu bizim daha çok çalışmamız için güzel bir sebep. Hayır, dualarını almak bizleri her zaman daha da güçlendiriyor. Allah devletimize zeval vermesin. Şehrimizin ulaşım imkanlarını artırmak için gece gündüz demeden çalışan İl Özel İdaresi personelimize teşekkür ediyorum” dedi.