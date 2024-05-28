Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Bilecik’te yapımı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Vali Aygöl, yurdun yeni döneme hazırlanması için gerekli bütün talimatları verdi. Sağlam ve dayanıklı bir yapı altında hazırlanan öğrenci yurdu için gözlemlerini paylaşan Vali Aygöl, ‘’Bilecik’te yapımı devam öğrenci yurdumuzu yeni eğitim öğretim yılımıza hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz bu yöndedir. Öğrencilerimize barınabilecekleri alanları genişletmek ve çoğaltmak adına yapım aşamasında olan bu yurdumuzu inşallah açılışını da hep beraber yapacağız’’ ifadelerini kullandı.