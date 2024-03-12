Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında binlerce kişi aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

11 ayın sultanı ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezinde kurulan çadırlara binlerce kişi ailesiyle birlikte katılarak iftarı birlikte açtı.Paylaşma ve yardımlaşma görüntülerinin oluştuğu iftar yemeğine Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.İftar öncesi vatandaşları selamlayan Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşandığı iftar programı ay boyunca vatandaşları ağırlayacak.