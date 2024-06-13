Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıya video konferans sistemi (VKS) ile katıldı. Düzenlenen toplantıda Türkiye’de güvenlik tehdidi oluşturulan unsurlar ele alındı. 81 ilde de yapılan güvenlik ve asayiş uygulamaları değerlendirildi. Ülkenin güvenliği için gerekli çalışmaların son hızla gerçekleşeceği belirtildi.