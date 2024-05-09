Yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş X hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemizde toz taşınımı yaşanması beklenmektedir. Bu durumun 09/05/2024 tarihinden saat 18:00'a kadar süreceği öngörülmektedir. Aynı zamanda Marmara Denizi'nde Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden fırtına beklentisi bulunmaktadır. Fırtınanın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) etkili olması beklenmektedir. Bu durumun 09/05/2024 tarihinden saat 15:00'e kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir denildi.

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