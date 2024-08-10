Bursa valisi Mahmut Demirtaş X sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Vali Demirtaş Bursa'yı tebrik ettikten sonra şu ifadelere yer verdi: ''Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Sayın Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve il protokolünün katılımları ile TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturan '26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışını gerçekleştirdik.

Her yaş grubundan katılımcının uzay misyonumuzun ilk temsilcileri astronotlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile birlikte gökyüzüne dair bilgi edinme ve gözlem yapma fırsatı bulacağı etkinlikte tüm katılımcılarımıza keyifli dakikalar geçirmelerini diliyorum.

Binlerce gökyüzü meraklısını Uludağ'da bir araya getiren bu eğlenceli ve eğitici etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum '' ifadelerini kullandı.