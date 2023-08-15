Cumhurbaşkanlığı’nın Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliği’ne atanan Yalova Valisi Muammer Erol, kente veda etti. Erol’un vedasında çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Yalova’daki görevi sona eren Muammer Erol için valilik bahçesinde veda töreni gerçekleştirildi. Vali Erol, valilik bahçesinde kendisini uğurlamaya kaymakamlar, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 yıldır Yalova’da görevini sürdüren Erol, vedalaşmak için gelenlerle tek tek tokalaştı. Vali Erol’a polis mangasını selamladıktan sonra çiçek takdim edildi.

Muammer Erol aracına bindiği sırada bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Erol ve eşi Nazmiye Erol da veda töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Vali Erol’un aracı alkışlar eşliğinde valilik bahçesinde çıkış yaptı.