Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay’da kordonda çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesi’nde sabaha karşı bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda diğer iş yerlerine sıçradı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın bulunduğu yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.