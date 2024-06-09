Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Aşağıokçular Köyü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Köy Hayır Cemiyetine katıldı.

Aşağıokçular Köyü Muhtarı Ali İnce tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, hayır cemiyetine katılan köy sakinleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Mevlid-i Şerif’in okunması ile devam eden Aşağıokçular Köyü hayır cemiyetinde Vali İlhami Aktaş, hayır cemiyetinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşağıokçular Köyü sakinleri Vali İlhami Aktaş’ı aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek katılımlarından dolayı teşekkür etti.