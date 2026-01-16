Edirne'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 54 bin 852 öğrenci karne alarak sömestir tatiline girdi.

Karne dağıtım törenine katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere dijital bağımlılık konusunda uyarılarda bulunurken, kentte devamsızlık sorununun tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Karne heyecanının yaşandığı adreslerden biri de tarihi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mustafa Necati İlkokulu oldu. Burada düzenlenen törende öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Yunus Sezer, karneleri öğrencilere tek tek verdi.

Edirne genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 54 bin 852 öğrencinin karne aldığı öğrenilirken, kent genelinde 5 bin 227 öğretmenin görev yaptığı bildirildi. Vali Sezer, yürütülen çalışmalar sayesinde Edirne'de okula devamsızlık sorununun sona erdiğini belirterek, 'Devamsızlık konusunda çok ciddi bir mesafe kat ettik. Şu anda ilimizde bu sorun tamamen ortadan kalkmış durumda' dedi.

Tatil dönemine ilişkin öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Sezer, çocukların ekran başında uzun süre vakit geçirmemesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin tatili telefon, tablet ve bilgisayar yerine aileleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmesinin önemine dikkat çeken Sezer, kitap okumanın da ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.